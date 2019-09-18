Планируемая трасса Москва — Казань войдет в транспортный коридор, который соединит Европу и Китай. Строительство первых двух участков трассы уже одобрил глава Минфина России Антон Силуанов.

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По словам главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, первый участок поможет добираться автомобилистам из столицы во Владимир.

«Это головной участок от Москвы до Владимира с обходом Владимира — самый, пожалуй, сегодня перегруженный участок сегодняшней трассы М-7, который „разошьет“ движение в Московском регионе и даст нам новое направление», — приводит «Интерфакс» пояснение Дитриха.

Второй участок пройдет от Казани до Канаша. С его помощью можно будет построить дорогу до Самары и подвести ее к границе с Казахстаном.

«Важно также и то, что мы договорились о начале проектирования всего коридора от Москвы до Казани по новому направлению, для того чтобы, когда возникнут возможности, когда возникнут бюджетные разрешения, мы могли бы начать стройку и там», — отметил глава Минфина.

Вопрос строительства новой трассы Москва — Казань был поднят после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.