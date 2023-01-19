Транспорт 19 января 2023, 23:38 Строительство Большого Смоленского моста стартует в Петербурге в конце 2023 года

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В Санкт-Петербурге в конце нынешнего года планируют приступить к строительству Большого Смоленского моста. Об этом сообщило «АБН».

По данным издания, проектировку новой переправы специалисты завершат в течение года. Piter.tv отметил, что мост улучшит транспортное сообщение для 800 тысяч людей, которые живут на правом и левом берегах Невы.

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Большой Смоленский мост намерены подключить к улично-дорожной сети через развязки на Октябрьскую набережную, проспект Обуховской Обороны и на пересечение Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай.

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