Строительные работы на трассе Москва-Петербург завершились

Выдача документа означает полное завершение строительных работ на этой скоростной трассе, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург.

«Автодор» объявил тарифы на проезд по М11 на ноябрь Подробнее

Работы велись, начиная с 2012 года под постоянным наблюдением Ростехнадзора.

По этой дороге уже едут автомобили, но пока с небольшими ограничениями. С ноября «Автодор» ввел новую тарифную сетку за проезд. Для легковых автомобилей и мотоциклистов отправиться из Москвы в Санкт-Петербург по новой трассе в будние дни будет стоит 1,82 тысячи рублей, а в выходные 2,02 тысячи рублей.

Если же водитель использует транспондер для автоматической оплаты, то проезд обойдется ему дешевле. В будни он заплатит 1331 рубль, а в выходные 1494 рубля. Такой тариф действует только с понедельника по четверг. Тариф выходного дня начинает действовать, начиная с пятницы, в субботу, воскресенье, а также по нерабочим праздничным и предпраздничным дням.

Кроме того, нововведения не коснутся участка трассы с 15 по 58 километр. За него отвечает концессионер, который установил свои тарифы. В данный момент разогнаться по новой дороге можно только до 110 километров в час. Но на участке с 258 по 334 километр скорость можно увеличить до 130 километров в час. Но это не предел. Скорость начнут увеличивать на всех участках дороги постепенно. Так что добраться из Москвы в Санкт-Петербург или обратно можно будет всего за 5,5 часов.