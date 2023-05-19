Транспорт 19 мая 2023, 13:36 Строители начали укладывать асфальт на южном участке МСД Бочкарев: строительство путепровода в составе южного участка МСД завершается Сайт мэра и правительства Москвы

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На южном участке МСД почти достроили тоннель в 46 метров, который свяжет две зоны будущей скоростной автомагистрали. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его заместителя по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Строители на 90% выполнили работы по возведению путепровода тоннельного типа на южном участке МСД от путей Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД. На сегодня полностью закончили монтаж монолитных конструкций, на которые ушло больше девяти тысяч кубических метров бетона. Также рабочие уже установили переходные плиты для связки путепровода с будущей магистралью.

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«Сейчас ведется укладка асфальтобетонного покрытия дорожного полотна», — уточнил Андрей Бочкарев.

В тоннелях путепровода специалисты продолжают выполнять внутреннюю отделку на двух тысячах квадратных метров. Кроме того, монтажники приступили к установке металлокерамических панелей. Объект скоро оборудуют уличным освещением, системой видеонаблюдения, автоматической противогололедной системой и автоматизированной системой управления дорожным движением. В рамках строительства путепровода планируют проложить больше десяти километров дорог и возвести несколько искусственных сооружений.

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