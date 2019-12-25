Строители Крымского моста лично протестировали свое творение и проехались по нему на первом поезде Санкт-Петербург — Севастополь.

Начальник отдела строительного контроля железнодорожных подходов к Крымскому мосту Валентин Бурковский специально приехал с полуострова в Тамань, чтобы одним из первых проехать по переправе. Помимо Бурковского, на поезд из Петербурга на станции Тамань пассажирская сели и другие строители. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на собственных корреспондентов.

«Нашему поколению в исторической лотерее выпал позитив, хорошая судьба, созидание. Мы сейчас едем по мосту, который сами построили, и это счастье. Это чувство гордости: ты оцениваешь то, что создал сам», — приводит агентство слова Бурковского.

Собеседник добавил, что работа на строительстве моста была непростой, но очень интересной. Трудиться приходилось в сжатые сроки, однако серьезных проблем удалось миновать благодаря качественному и бесперебойному финансированию проекта. Бурковский — опытный специалист. До Крымского моста он работал на строительстве олимпийских объектов в Сочи.

Первый поезд в Крым после открытия железнодорожного движения по мосту выехал из Петербурга в понедельник, 23 декабря. Переправу, длина которой составляет 19 километров, состав преодолел за 20 минут. Пассажиров встретил кот Мостик, который стал символом Крымского моста.