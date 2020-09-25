Страховщики рассказали о самых часто угоняемых машинах в России

«Идентификация обнаруженных иномарок проводится в том числе по учетам заводов-изготовителей. Взаимодействие в этой сфере налажено с бюро Интерпола государств, на территории которых расположены головные офисы крупнейших производителей», — отметил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

За последние 30 лет, за пределами нашей страны было найдено около 20 тысяч машин из РФ. А на территории России было найдено примерно 35 тысяч угнанных иностранных авто, пишет сайт «Русская планета».

Страховщики отметили, что в прошлом году самыми угоняемыми у россиян стали Cadillac Escalade, Toyota Camry, а также Land Rover Freelander.