Страховщики перечисли самые угоняемые в России марки машин

Лидерами списка стали машины корейских и японских производителей, таких как Kia, Hyundai и Toyota. Помимо прочего, в перечне часто угоняемых авто оказались японские марки Lexus и Mitsubishi. Сотрудники одной из страховых компаний заявили, что больше всего этой осенью крали Toyota Camry, информирует ИА RNS. В другой компании, наоборот, заметили снижение угонов авто этой марки до нуля.