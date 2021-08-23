Страховщики называли самые угоняемые цвета автомобилей

Угонщики не любят автомобили с яркими цветами. Обычно они угоняют белые или черные машины. Об этом сообщили эксперты страховой компании «Согласие». Со статистикой ознакомилось РИА «Новости».

По данным исследования, в 60% случаев преступники угоняют авто, которые припаркованы около дома. Большинство клиентов жаловались, что не обнаружили свою машину утром или когда вернулись из поездки. Иногда угонщики уводят автомобиль, который до этого арендовали.

«В основном (в 80% случаев) машины, угнанные у клиентов компании с начала года, были белого или черного цвета. Остальных угонщиков интересовали серые или серебристые автомобили», — заявили в «Согласии».

По данным аналитиков, чаще всего в первом полугодии угоняли Hyundai Sonata (1,6%) BMW 730d (1,3%), на третьем — Lexus LX 570 (0,9%). Самая большая частота угонов (0,1%) у Hyundai Solaris, Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima и Skoda Rapid.Почти 50% угонов за этот период приходится на Москву и Подмосковье.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ временно приостановил выпуск машин в Тольятти.