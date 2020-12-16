Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Автоугонщики не изменяют своим вкусам. Осенью самыми желаемыми машинами, как и раньше, для них стали корейские Kia, Hyundai и японская Toyota.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой страховщиков из компаний МАКС, «РЕСО-Гарантия», «Страховой дом ВСК». Toyota и Kia также можно найти в списке у «Согласия». Одними из самых угоняемых авто среди премиальных марок стали Lexus и Mitsubishi.

В рейтинге «Страхового дома ВСК» лидирует Toyota Camry. По данным МАКС, угоны этого седана напротив обнулились за последние три месяца. Также, судя по оценке экспертов, чувствовать спокойно могут владельцы кроссовера Hyundai Tucson. Раньше он был популярен у преступников.

По словам директора департамента андеррайтинга и управления продуктами компании «Согласие» Андрея Ковалева, в России по КАСКО застрахованы четыре миллиона автомобилей. В том числе и грузовые.

«По данным ГИБДД, в год около 20 тысяч автомобилей угоняются, а согласно статистике Банка России, страховщики ежегодно выплачивают компенсации по угону примерно 6,5 тысячи автомобилей», — добавил Ковалев.

Получается, что лишь треть угоняемых машин застрахована. Эксперт отметил, что в среднем по рынку угоняют примерно 0,16% застрахованных авто.

Представитель «Согласия» рассказал, где опаснее всего оставлять транспортное средство — в спальных районах, на парковках больших ТЦ, рядом с промышленными зонами и в спальных районах. Он уточнил, что стоящие у торговых центров машины чаще угоняют днем, а припаркованные около жилых домов — ночью.