Страховщики начали расторгать договоры ОСАГО из-за несовпадения адреса

Клиенты «Альфастрахования», ВСК и «Росгосстраха» начали сталкиваться с ситуацией, когда страховщик аннулирует договор ОСАГО из-за предоставления ложных сведений. При этом клиенту не возвращают уплаченную премию.

Одна из самых частых причин расторжения договора в «Альфастраховании» — неверно указанный адрес собственника автомобиля, сообщили «Известия».

Страховщики считают нарушением, если в соглашение вписана регистрация по паспорту владельца, а не по ПТС или СТС. Если регионы регистрации разные, автомобилист может получить выгоду, поскольку размер выплат по ОСАГО зависит от территории преимущественного использования машины.

Водителям, с которыми страховая расторгла договор из-за регистрации по паспорту, могут обратиться напрямую в Российский союз автостраховщиков (РСА), сообщили в организации.

По закону владелец автомобиля может указать в договоре ОСАГО адрес, внесенный в ПТС или СТС или регистрацию по паспорту. Приоритетов законодательство не устанавливает, отметили в Центробанке. Суды в этом случае также встают на сторону автовладельцев.