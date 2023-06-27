Транспорт 27 июня 2023, 15:25 Страховой эксперт Нефедов рассказал, что Volkswagen Polo чаще других не подлежит восстановлению после ДТП

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Попавшие в аварию автомобили Volkswagen Polo чаще всех других машин по итогам 2023 года не подлежат восстановлению. Об этом РИА «Новости» рассказал глава департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.

«Частота конструктивной гибели этих автомобилей составила 1,34%», — подчеркнул автоэксперт.

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Как добавил «Ридус», в тройке лидеров также немецкий автомобиль Mercedes-Benz GLE и китайский Hyundai Solaris. Также в списке еще и Mitsubishi Outlander, Kia Sorento, Skoda Rapid, Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и Renault Logan. Замыкает топ-10 автомобиль Renault Kaptur, отметило Utro.ru.

Павел Нефедов также рассказал, что за основу исследования брали автомобили со страховкой КАСКО. Те машины, ремонт которых оказался нецелесоорбразным после аварии, попали в антирейтинг.

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