ОСАГО для «высокоубыточных» клиентов стало доступнее

Перестраховочный пул в системе ОСАГО, который был запущен на прошлой неделе, сделал страховку доступной для «высокоубыточных» клиентов, к которым относят начинающих водителей, автомобили такси и так далее. Такую тенденцию заметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Только за первые три дня работы в перестрахование передали 49 тысяч договоров «автогражданки», отметила газета «Известия». Это примерно 16% от всех оформленных за это время полисов.

Как пояснил исполнительный директор РСА Игорь Уфимцев, после запуска нового механизма пула, страховая компания сама принимает решение о том, оставить клиента в своем портфеле или же передать его в перестрахование.

Если договор все же передадут в перестраховочный пул, то после ДТП компенсацию будут выплачивать совместно все участники рынка, а не только оформившая полис компания.

В РСА также сообщили, что с 28 апреля в мобильном приложении «Помощник ОСАГО» запустят модуль SDK. С его помощью страховщики смогут встроить в собственные мобильные приложения функционал удаленной подачи извещения о ДТП.

Теперь при определении убыточности ОСАГО в различных регионах будет учитываться количество автовладельцев в том или ином субъекте с минимальным коэффициентом «бонус-малус» (КБМ). Эти данные будут доступны местным властям и ЦБ. Регулятор сможет на их основе принимать решение о корректировке территориальных коэффициентов.

С 2025 года в России в обязательном порядке заработает дистанционное урегулирование убытков по ОСАГО. Пока же отечественные страховые предоставляют такую услугу только в добровольном порядке.