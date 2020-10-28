Авторынок России столкнулся с дефицитом ходовых моделей при повышенном спросе

Опрошенные изданием дилеры заявили, что речь идет не только об иномарках. Популярные модели LADA с вариаторами поставляются буквально по несколько единиц. Хотя спрос на них велик. Покупателям приходится ждать по несколько недель новых поставок. Машины в комплектации по требованию клиентов окажутся в салонах не раньше нового года.

В дефиците оказался и весь модельный ряд Volkswagen. Особенно модель Polo. Не хватает в салонах Tiguan и Touareg. Дилеры заказывают у производителей все больше и больше, но получают также мало.

Срок ожидания моделей Hyundai Creta и Santa Fe составляет от одного до трех месяцев. Такая же ситуация в премиум-сегменте: спрос есть на Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac, но поставки начнутся не раньше декабря.

Вице-президент ассоциации Российские автомобильные дилеры Олег Мосеев подтвердил, что производители столкнулись с небывалым спросом на новые автомобили. По его словам, многие сэкономили на отпуске и решили поменять свои машины.

«Кроме того, многие переехали на дачи, что тоже удобнее при наличии личной машины», — пояснил он. При этом эксперт отметил, что не ожидает скорого возвращения рынка к обычной ситуации, когда был большой выбор моделей.

Мосеев пояснил, что производители в условиях мирового кризиса не готовы идти на риски и поставлять большое количество машин, которые после падения спроса останутся в стоках. От сложившейся ситуации выиграли только дилеры, которые начали продавать машины по рыночной стоимости без каких-либо скидок.