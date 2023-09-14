14 сентября 2023, 19:29
Столичный дептранс рассказал об обновлении станций МЦД-3 Ленинградского направления
Дептранс Москвы: станции МЦД-3 Ленинградского направления обновят до 2028 года
Работы по обновлению станций МЦД-3 от «Зеленограда-Крюково» до Ленинградского вокзала планируют завершить до 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Ленинградское направление в перспективе войдет в состав высокоскоростной магистрали, и одна из ключевых задач — подготовка путевой и пассажирской инфраструктуры к запуску.
Максим Ликсутов
Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
В рамках обновления инфраструктуры Ленинградского направления МЦД-3, станции перестроят в соответствии с современными стандартами. Обычные остановки станут московскими городскими вокзалами, появятся надземные переходы с лифтами и эскалаторами, а также создадут современные, комфортные и удобные вестибюли, в том числе и для маломобильных пассажиров.
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Сейчас некоторые станции, такие как «Химки», «Фирсановская», «Подрезково» и «Молжаниново», действуют на временной инфраструктуре. Станции «Малино» и «Рижская» находятся в процессе обновления. Кроме того, большой пересадочный узел появится на месте станции «Петровско-Разумовская».
Ранее стало известно, что более 700 тысяч поездок совершили пассажиры с момент запуска четвертого диаметра в Москве.
МЦД
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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