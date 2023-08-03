Транспорт 03 августа 2023, 17:03 Столичное правительство передало ФСИН автомобили «Москвич 3» Столичное управление ФСИН получило от правительства Москвы 32 кроссовера «Москвич 3» Сайт мэра и правительства Москвы

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) получила от правительства Москвы 32 кроссовера «Москвич 3». Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Правительство Москвы передает 32 городских кроссовера «Москвич 3» Уголовно-исполнительной инспекции столичного УФСИН. Надежность и доступность обслуживания стали главными факторами при выборе наших авто. Максим Ликсутов Руководитель Дептранса Москвы

В ведомстве сообщили, что автомобили «Москвич» стали непременной частью транспортной системы не только в Москве, но и в других российских городах. Их начали успешно использовать в такси, каршеринге и других службах. Водители высоко оценили вместительный багажник, комфортные условия для пассажиров и встроенные мультимедийные системы, а также ходовые характеристики машины.

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Ранее «Москвич» анонсировал открытие дилерских центров по всей России. Новые салоны появятся в 16 городах страны.