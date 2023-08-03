03 августа 2023, 17:03
Столичное правительство передало ФСИН автомобили «Москвич 3»
Столичное управление ФСИН получило от правительства Москвы 32 кроссовера «Москвич 3»
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) получила от правительства Москвы 32 кроссовера «Москвич 3». Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.
Правительство Москвы передает 32 городских кроссовера «Москвич 3» Уголовно-исполнительной инспекции столичного УФСИН. Надежность и доступность обслуживания стали главными факторами при выборе наших авто.
Максим Ликсутов
Руководитель Дептранса Москвы
В ведомстве сообщили, что автомобили «Москвич» стали непременной частью транспортной системы не только в Москве, но и в других российских городах. Их начали успешно использовать в такси, каршеринге и других службах. Водители высоко оценили вместительный багажник, комфортные условия для пассажиров и встроенные мультимедийные системы, а также ходовые характеристики машины.
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Ранее «Москвич» анонсировал открытие дилерских центров по всей России. Новые салоны появятся в 16 городах страны.
Москва 2023
Дептранс Москвы
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