Транспорт 05 декабря 2023, 13:47 Стойку «Живое общение» открыли на автовокзале Центральный в Москве Ликсутов: на автовокзале Центральный в Москве открыли стойку «Живое общение» Сайт мэра и правительства Москвы

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Возле касс на автовокзале Центральный в Москве открыли стойку «Живое общение». Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Теперь стойка „Живое общение“ появилась еще и на автовокзале Центральный. У сотрудников можно узнать не только о работе вокзала, но и о том, что находится рядом с ним», — уточнил он.

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По его словам, в метро уже появилось более 30 подобных стоек, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Сотрудники помогут соориентироваться на вокзале, объяснят, как пройти к метро, и расскажут об актуальной стоимости проезда. Кроме того, здесь можно приобрести сувениры и получить доступ к проекту «Книги в метро», отсканировав QR-код.

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