Стоит ли отказаться от прогрева машины в холода? Объяснил автоэксперт

Зиманов напомнил о рекомендации некоторых экспертов не разогревать машину из-за дополнительных выбросов выхлопных газов в атмосферу

«Эти выбросы у современных автомобилей не очень большие, поэтому я считаю, что данный аргумент абсолютно ничтожен. Любой автомобиль после длительного простоя обязательно требует нескольких минут работы на холостом ходу», — заметил специалист.

Он посоветовал автомобилистам, которым не терпится отправиться в путь, двигаться через нескольких секунд после запуска. При этом надо ехать аккуратно и не увеличивать нагрузку на движок.

«Работа двигателя без смазки отдельных его узлов разогретым маслом сразу же вызывает повышенный износ и снижает его ресурс», — добавил эксперт.