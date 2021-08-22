Российских водителей предупредили о росте стоимости ОСАГО

Вступление в силу новых правил оформления ОСАГО приведет к повышению стоимости полисов. Об этом в эфире радиостанции «Бизнес FM» заявил президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Он напомнил, что теперь при покупке обязательной автостраховки водителю можно не показывать диагностическую карту о состоянии автомобиля. Прошло транспортное средство технический осмотр или нет, страховщики не знают. При этом вопрос состояния автомобиля их интересует больше всего.

«Они, я уверен, сейчас будут обращаться в ЦБ с просьбой о повышении тарифов на ОСАГО просто потому, что у них появляется аргументация: они не могут оценить техническое состояние автомобилей», — заявил Антон Шапарин.

Также он не исключил, что теперь по большей части аварий страховщики будут устанавливать, что авария ДТП произошла из-за плохого технического состояния автомобиля. В результате они начнут взыскивать деньги через суд с автомобилистов.

Он пояснил, что у него есть только одна надежда на штрафы для водителей за отсутствие диагностической карты, но их введут только с 1 марта 2021 года. Но это достаточно долгий срок для того, чтобы страховщики потребовали повысить цены на свои услуги.

С 22 августа для оформления ОСАГО не нужно предъявлять диагностическую карту о проведении техосмотра. Но если водитель не пройдет проверку автомобиля и станет виновником аварии из-за технической неисправности, то страховка действовать не будет.