Стоимость велосипедов в России выросла на треть

По данным издания, в мае 2015 года велосипед можно было купить за 9,1 тысячи рублей. В нынешнем году его стоимость превысила 12 тысяч рублей.

Отмечается, что поездки на велосипеде полезны для здоровья. Во время езды у человека работают мышцы рук, спины, ягодиц, а также межреберные мышцы.

«Приток крови к ним увеличивается, и потребность в кислороде как в самом главном компоненте биохимических реакций также увеличивается. По этой причине легким приходится работать активнее», — обратил внимание хирург и кардиолог Владимир Хорошев.