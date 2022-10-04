Стоимость проезда по платным дорогам в России предложили повысить | 360°

Транспорт 04 октября 2022, 16:52 Поделиться Telegram

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Viber Стоимость проезда по платным дорогам в России предложили повысить Минтранс предложил увеличить стоимость проезда по платным дорогам в России unsplash

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Минтранс России предложил повысить цены за проезд по платным дорогам в России. Сейчас в стране действуют тарифы, установленные в 2016 году. Проект документа опубликовали на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства отметили, что сейчас максимальный размер платы установлен на уровне трех рублей за один километр платного участка дороги.

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«Таким образом, уровень максимального размера платы предлагается [установить] в размере пяти рублей за один километр в ценах 2022 года для легковых транспортных средств, а для грузовых транспортных средств предлагается увеличить максимальное значение до 14,25 рублей за один километр», — предложили авторы инициативы.

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По данным Росавтодора, стоимость строительства новых дорог с начала прошлого года увеличилась в среднем на 12% без учета инфляции. Авторы проекта подчеркнули, что увеличение стоимости проезда позволит «обеспечить гибкое тарифное регулирование в установленном ценовом коридоре».

В Московской области построят три новые дороги, заявила зампред правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева. По ее словам, трассы появятся в период с 2023 по 2027 год.

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