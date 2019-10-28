Стоимость проезда по М11 сочли оправданной

«Автодор» официально представит сетку со стоимостью проезда по платной автотрассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом 1 ноября. Но СМИ узнали о расценках уже 28 октября. Опрошенные «360» эксперты сошлись во мнении, что комфорт новой трассы стоит своих денег.

В беседе с «360» партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что проезд по новой трассе предназначен для водителей, которые ценят свое время, потому что теперь добраться на собственной машине из Москвы до Санкт-Петербурга можно за 5,5 часа.

«Это, безусловно, стоит денег. Тем более если вы приобретете транспондер, то 1300 рублей совсем не та сумма, о которой надо беспокоиться, потому что реально 5,5 часа без всяких проблем — и вы из одной столицы приехали в другую. Сама дорога отличная, я по ней ездил», — отметил эксперт.

При этом он отметил, что для желающих сэкономить всегда есть альтернатива — трасса М10. Закрывать ее никто не планирует, она в хорошем состоянии, но добраться из одного города в другой так быстро не получится.

«Дорога проходит через населенные пункты, и средняя скорость, насколько я знаю, на этой трассе суммарно, если ехать от Москвы в Питер, примерно 45 километров в час. Там много населенных пунктов, камер видеофиксации, но она в хорошем техническом состоянии, пожалуйста, выбор всегда есть. А трасса М11 будет в скоростном режиме работать, в перспективе — 130 километров в час», — пояснил Игорь Можаретто.

Новые цены за скоростную трассу вполне адекватные, кроме участка, которым управляет концессионер. Такое мнение в беседе с «360» озвучил автоэксперт Роман Гуляев. Речь идет об участке с 15-го по 58-й километр, который находится в ведении Северо-Западной Концессионной компании.

Скоростную трассу М11 между Москвой и Петербургом откроют в ноябре Подробнее

«Там цена неадекватная, сильно завышенная, она там сильно колеблется от времени суток, поэтому ее не предугадаешь. На остальных участках цена вполне адекватная, несколько раз пользовались этой дорогой, все отлично. Качество дороги вполне устраивает, и реально она сильно сокращает маршруты из Москвы в Питер и обратно и усталость водителя на этом участке. Даже при недостроенной дороге, я год назад перегонял машину из Питера, вечером поздно с КАД и до МКАД, при должной сноровке там за шесть часов может получиться», — заявил Роман Гуляев.

Ранее стало известно, что проезд для водителей легковых автомобилей без транспордера обойдется в 1820 рублей в будние дни и в 2020 рублей в выходные. Тарифы выходного дня коснутся только легковых машин.

Для машин с прицепом, пикапов и минифургонов проезд по трассе между двумя столицами обойдется в 2030 рублей, если у них нет транспондера и в 1521 рубль с электронным средством регистрации проезда от «Автодора».

Транспортные средства третьей и четвертой категории, куда входят автобусы и большегрузные автомобили, цена на проезд по трассе М-11 без транспордера составит 2710 и 3980 рублей соответственно. В случае наличия электронного регистратора проезда стоимость уменьшится до 2106 и 3188 рублей.

Новые тарифы не будут действовать на участке «15-й километр — 58-й километр», которым управляет концессионер и устанавливает собственные цены за проезд. Кроме того, под тарифную сетку не попадут участки от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга. Их только недавно открыли для проезда.

Скоростная автомобильная дорога М-11 свяжет между собой Москвы и Санкт-Петербург. Она начинается от МКАД и примыкает к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Протяженность трассы составляет 669 километров. Окончательно ее введут в эксплуатацию во второй половине ноября этого года.