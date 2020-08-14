Стоимость проезда на автобусах повысится в Уфе

Уточняется, что билет будет стоить 28 рублей. В настоящий момент проект находится на стадии согласования. Профильный госкомитет по транспорту подготавливает все необходимые документы.

Причинами такого решения властей стали устаревший автопарк, увеличение стоимости топлива для транспорта, а также снижение ежедневного пассажиропотока. Цена проезда будет неизменной только по карте «Алга». Она останется на уровне 20 рублей.