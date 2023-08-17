Транспорт 17 августа 2023, 16:18 Стоимость поездок снизят после запуска МЦД-3 Мэр Москвы Собянин объявил о снижении стоимости поездок после запуска МЦД-3 РИА «Новости»

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Стоимость поездок после запуска третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3) снизится до 3,5 раза. С таким заявлением на торжественной церемонии открытия движения электричек заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он пояснил, что к снижению тарифа приведет рост пассажиропотока и сокращение интервала движения между поездами.

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«Пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, мест будет в два раза больше, сократится в 1,5 раза интервал движения, и стоимость поездок снизится до 3,5 раза, что, конечно, очень немаловажно», — заявил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что сейчас 70% подвижного состава новой линии составляют электрички «Иволга». До 100% новыми поездами МЦД-3 обеспечат в следующем году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что новый диаметр — это новые скорости, удобные поезда и комфортные железнодорожные станции, что важно для всех жителей. Он подчеркнул, что для пассажиров также важно снижение тарифа со 180 до 65 рублей при повышении качества оказываемых услуг.

Протяженность новой линии составила 85 километров, на ней 41 станция, и она связала между собой Раменский городской округ и Зеленоград.