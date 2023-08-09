Транспорт 09 августа 2023, 12:51 Стоимость поездки на такси в России побила исторический рекорд РБК: стоимость поездки на такси в России впервые за 10 лет достигла 32,5 рубля за километр РИА «Новости»

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Цена поездки на такси в России достигла максимума за 10 лет и побила исторический рекорд. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

В июне 2023 года стоимость поездки на такси составила 32,53 рубля за один километр. Это самая высокая цена с 2014 года.

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Такси постоянно дорожает с апреля 2021 года. Наиболее стремительный рост наблюдался в первой половине текущего года — цена поездок поднялась на 4,03% в июне, если сравнивать с январем.

Предыдущее большое повышение стоимости случилось в первые шесть месяцев 2022 года. Тогда с января по июнь поездки на такси подорожали на 2,7%.

Пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников отметил, что с начала года цены выросли еще сильнее, чем указал Росстат. По его словам, в регионах такси подорожало примерно на 25%, а в Москве — на 40%.

Стенников объяснил повышение стоимости поездок ростом цен на автомобили и их обслуживание, сообщил RT. Представитель сервиса «Ситимобил» согласился с пресс-секретарем «Максима».

В июле аналитики «Чек Индекса» указывали, что средняя стоимость поездки на такси в Москве выросла на 12-15%. По России цена увеличилась на 4%, подсчитали исследователи.