Стоимость подержанных авто выросла в России из-за пандемии

В настоящий момент средняя стоимость машины составляет 543 тысячи рублей. Подержанные транспортные средства в хорошем состоянии разбирают быстрее, чем обычно. Примерно на 5% выросла скорость продажи автомобилей в первую неделю после публикации объявления в сравнении со вторым кварталом года. Помимо прочего, цифра на 28% больше показателей прошлого года, информирует ИА «Невские новости».

Специалисты пояснили, что экономический кризис, вызванный распространением COVID-19, сильно изменил структуру рынка новых и подержанных машин. В период пандемии произошел скачок цен на вторичном рынке, спрос на авто у официальных продавцов увеличился.