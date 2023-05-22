22 мая 2023, 03:39
Стоимость ОСАГО предложили снизить для российских авто
Кабмину предложили уменьшить стоимость ОСАГО для российских автомобилей
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей, если степень локализации их комплектующих превысит 600 баллов. С документом, который направили вице-премьеру, руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко, ознакомился ТАСС.
«В целях создания стимулов к страхованию транспортных средств и к приобретению автомобилей российского производства прошу рассмотреть вопрос о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей с уровнем локализации не менее 600 баллов», — сказано в документе.
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Также Кутепов сослался на статистику МВД РФ. Так, в 2022 году аналитики зафиксировали 1 801 464 нарушений, связанных с неисполнением владельцем авто обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.
При этом наблюдается существенный рост тарифов по ОСАГО. Например, согласно данным ассоциации «Некоммерческое партнерство „Логистика и автоперевозки Татарстана“, с 2020 по 2022 год увеличение по грузовым автомобилям для юридических лиц составило 1,3 раза, по ИП и самозанятым — в три раза, пояснил сенатор.
По словам автора законопроекта, при общей низкой стоимости отечественного транспортного средства его страхование остается невыгодным.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин ранее рассказал, как можно отпугнуть автоподставщиков только одной фразой.
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