Транспорт 22 мая 2023, 03:39 Стоимость ОСАГО предложили снизить для российских авто Кабмину предложили уменьшить стоимость ОСАГО для российских автомобилей Пресс-служба министерства социального развития Московской области

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей, если степень локализации их комплектующих превысит 600 баллов. С документом, который направили вице-премьеру, руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко, ознакомился ТАСС.

«В целях создания стимулов к страхованию транспортных средств и к приобретению автомобилей российского производства прошу рассмотреть вопрос о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей с уровнем локализации не менее 600 баллов», — сказано в документе.

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Также Кутепов сослался на статистику МВД РФ. Так, в 2022 году аналитики зафиксировали 1 801 464 нарушений, связанных с неисполнением владельцем авто обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.

При этом наблюдается существенный рост тарифов по ОСАГО. Например, согласно данным ассоциации «Некоммерческое партнерство „Логистика и автоперевозки Татарстана“, с 2020 по 2022 год увеличение по грузовым автомобилям для юридических лиц составило 1,3 раза, по ИП и самозанятым — в три раза, пояснил сенатор.

По словам автора законопроекта, при общей низкой стоимости отечественного транспортного средства его страхование остается невыгодным.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин ранее рассказал, как можно отпугнуть автоподставщиков только одной фразой.