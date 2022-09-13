Стоимость ОСАГО изменилась в России с 13 сентября | 360°

Транспорт 13 сентября 2022, 08:22 Поделиться Telegram

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Viber Стоимость ОСАГО изменилась в России с 13 сентября РИА «Новости»: стоимость полиса ОСАГО выросла в России с 13 сентября для части водителей flickr

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Полис ОСАГО подорожает с 13 сентября в России для аварийных водителей. Это связано с ростом цен на запчасти. При этом коридор базового тарифа расширяется на 26% в обе стороны, написало РИА «Новости».

«Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей, соответствующее указание публиковал ЦБ», — сказано в сообщении агентства.

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При этом для людей с легковыми автомобилями ставку тарифа по полису установят для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта страховщики расширят тарифный коридор на 17,8% в обе стороны. Также стал известен расчет территориальных коэффициентов.

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