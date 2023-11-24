Транспорт 24 ноября 2023, 18:55 Стоимость карты «Тройка» в Москве вырастет с 1 декабря Залоговая стоимость карты «Тройка» в Москве с 1 декабря вырастет до 150 рублей Сайт мэра и правительства Москвы

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С 1 декабря в Москве залоговая стоимость транспортной карты «Тройка» увеличится до 150 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Внесенный за «Тройку» залог можно будет получить, вернув исправную карту в кассы обслуживания. Изменения также коснулись процедуры разблокировки карты для использования на МЦД. Теперь это действие будет стоить 198 рублей, что эквивалентно стоимости проезда через шесть железнодорожных зон при завершении незакрытой поездки.

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Если «Тройка» вдруг перестанет работать, ее заменят бесплатно.

«В скором времени заработает виртуальная „Тройка“, которую можно будет использовать в мобильном приложении „Метро Москвы“», — отметили в пресс-службе.

Ранее столичный дептранс выпустил тематические карты «Тройка» ко дню рождения Деда Мороза. Они уже появились в продаже на стойках «Живое общение» и интернет-магазине.