Стоимость иномарок на российском рынке увеличилась на 0,7% в первую неделю ноября. При этом замедлился рост цен на легковушки отечественных марок.

Увеличение стоимости новых легковых машин российских марок замедлилось со 2 по 8 ноября, сообщил Росстат. Показатели опустились с 0,1% до 0,01%. На рынке иномарок напротив наблюдается рост стоимости. Цена на автомобили подскочили на 0,73%.

Но не так давно картина была совершенно другой. С начала года новые российские легковушки подорожали на 15,1%, а авто иностранных марок — на 12,5%.

Ранее Росстат отмечал, что к концу третьего квартала 2021 года рост стоимости легковых машин уже перевалил в России за 10%. Тогда цены на новые российские автомобили увеличились на 12,5%, а иномарки стали дороже на 10,1%.

Сдерживающим фактором для российского рынка автомобилей стал дефицит полупроводников. На его фоне за первую неделю сентября произошел скачок цен на машины российской сборки почти на 3%.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в третьем квартале спрос на легковушки и малотоннажные грузовые авто падали каждый месяц. Падение замедлилось только в октябре. За месяц в России удалось продать 126,2 тысячи машин.