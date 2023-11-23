Транспорт 23 ноября 2023, 12:19 Сто маршрутов наземного транспорта у станций метро улучшили за год в Москве Собянин: сто маршрутов транспорта у станций МЦД и метро улучшили за год в Москве РИА «Новости»

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В этом году в столице усовершенствовали 100 маршрутов общественного наземного транспорта у станций метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

По его словам, после запуска новых линий наземного метро маршруты у четырех станций МЦД-3 и семи станций МЦД-4 модифицировали. Также улучшили 12 маршрутов к открытию БКЛ.

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«Транспорт стал ходить чаще и подъезжать ближе. Сократилось время ожидания и в пути», — отметил мэр.

Он добавил, что оптимизацию городского наземного транспорта продолжат. Для этого возьмут во внимание предложения и пожелания граждан. Автобусы и электрические автобусы станут заезжать к новостройкам, а остановочные пункты появятся в максимально удобных местах. Протяженность маршрутов и частоту рейсов увеличат.

Кроме того, с начала осени в Москву поставили более 100 новых электробусов. Они уже начали ходить по девяти маршрутам.