Таксисты рассказали, как побороть запотевание стекол в машине

В холодное время года стекла в машине нередко запотевают. Чтобы свести образование конденсата к минимуму, можно использовать специальные средства либо изготовить их самому.

Средства от запотевания стекол зачастую состоят их спирта и глицерина. Таксисты, с которыми пообщалось издание «Автовзгляд», посоветовали смешать эти компоненты самостоятельно.

Глицерин можно приобрести в аптеке, один пузырек обойдется в 100-150 рублей. Спирт автор заметки советует заменить водкой. В этом случае соотношение составит флакон глицерина на бутылку водки. Полученную смесь можно залить в пульверизатор для цветов.

Стекла обрабатывают изнутри. Вначале их вытирают от грязи, затем опрыскивают домашним средством от запотевания и вытирают насухо. После испарения спирта на стекле остается только тонкая глицериновая пленка. Эффект сохраняется в течение достаточно длительного времени.

Также существуют пленки, которые клеятся на стекло и препятствуют запотеванию. Наконец, некоторые аккуратно втирают в стекла туалетное мыло.