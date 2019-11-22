Стекло Cybertruck Илона Маска разбилось. Оказалось, что так и было задумано

Задача бронеавтомобиля — защитить людей внутри него, а не остаться неповрежденным, и новый пикап Tesla ее выполнил. Об этом «360» рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

«Повредить бронь автомобиля можно. Боевые действия из различных горячих точек показывают, что любой бронированный автомобиль можно повредить. Цель бронированного автомобиля не в том, что он не пропускает боезаряд, он должен сохранить жизнь людей, которые в нем находятся. Самые основные системы находятся внутри», — сказал Литовкин.

Комментируя отрывок из презентации Cybertruck, стекла которого раскололись во время показа их надежности, Литовкин обратил внимание на то, что окна повредились, но не пробились, и предмет не попал внутрь.

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Кроме того, эксперт предположил, что на презентации был показан макет, а к тому времени, когда автомобиль начнут продавать, Илон Маск улучшит качество материалов.

«Можно предположить, что в презентации нового бронеавтомобиля использовался макет, в котором многие детали были просто имитатором реальных, которые бы могли стоять в серийной машине. Если дело дойдет до серии, понятно, что Илон Маск поставит самые лучшие бронированные стекла и самое лучшее бронирование автомобиля», — добавил Литовкин.

Он заметил, что бронированные автомобили есть и сейчас, так что это не является ноу-хау Tesla.

21 ноября в Лос-Анджелесе прошла презентация нового автомобиля Tesla — пикапа Cybertruck. Это бронированный автомобиль, на создание которого Илона Маска вдохновили фильмы о Джеймсе Бонде. Во время презентации стекла автомобиля разбились от удара металлического шара.