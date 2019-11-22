  • Стекло Cybertruck Илона Маска разбилось. Оказалось, что так и было задумано

    22 ноября 2019, 17:18

    Екатерина Андронова, Юлия Булыгина

    Задача бронеавтомобиля — защитить людей внутри него, а не остаться неповрежденным, и новый пикап Tesla ее выполнил. Об этом «360» рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.
    Стекло Cybertruck Илона Маска разбилось. Оказалось, что так и было задумано

    «Повредить бронь автомобиля можно. Боевые действия из различных горячих точек показывают, что любой бронированный автомобиль можно повредить. Цель бронированного автомобиля не в том, что он не пропускает боезаряд, он должен сохранить жизнь людей, которые в нем находятся. Самые основные системы находятся внутри», — сказал Литовкин.

    Комментируя отрывок из презентации Cybertruck, стекла которого раскололись во время показа их надежности, Литовкин обратил внимание на то, что окна повредились, но не пробились, и предмет не попал внутрь.

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    Кроме того, эксперт предположил, что на презентации был показан макет, а к тому времени, когда автомобиль начнут продавать, Илон Маск улучшит качество материалов.

    «Можно предположить, что в презентации нового бронеавтомобиля использовался макет, в котором многие детали были просто имитатором реальных, которые бы могли стоять в серийной машине. Если дело дойдет до серии, понятно, что Илон Маск поставит самые лучшие бронированные стекла и самое лучшее бронирование автомобиля», — добавил Литовкин.

    Он заметил, что бронированные автомобили есть и сейчас, так что это не является ноу-хау Tesla.

    21 ноября в Лос-Анджелесе прошла презентация нового автомобиля Tesla — пикапа Cybertruck. Это бронированный автомобиль, на создание которого Илона Маска вдохновили фильмы о Джеймсе Бонде. Во время презентации стекла автомобиля разбились от удара металлического шара.