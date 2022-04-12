ЦБ не согласился с предложением разрешить ремонт машин по ОСАГО старыми запчастями

Использование бывших в употреблении запчастей при ремонте автомобилей по ОСАГО исключает качественную работу и создает риски аварий на дорогах. Как сообщило РИА «Новости», такое решение на предложение Всероссийского союза страховщиков выпустил Центральный банк России.

Регулятор напомнил, что сейчас не существует сертификации запчастей для автомобилей. Фактически по каждой детали нужно проводить отдельную экспертизу, что делает качественный ремонт невозможным.

«Поездка с использованием ненадежной детали может привести к трагедии на дороге, причем не только с отремонтированным автомобилем, но и с другими участниками дорожного движения», — отметили в Центробанке.

В ведомстве напомнили, что сегодня закон определяет, что ремонт машин по ОСАГО можно проводить только с новыми запасными частями. Реализовать предложение страховщиков можно только путем изменения официального документа. Центробанк такое решение не поддерживает.

В начале марта СМИ сообщили, что участники страхового рынка направили в Центробанк предложение об использовании подержанных деталей при ремонте автомобиля по ОСАГО. Авторы идеи отметили, что это позволит расширить тарифы на страховки.