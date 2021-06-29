Старым автомобилям закроют въезд в «чистые» зоны

В России 1 июля вступят в силу ограничения на въезд автомобилей в «чистые» городские зоны. На такие территории будет запрещен проезд машин, в документации которых не определен их экологический класс. Об этом написала «Парламентская газета».

В России таких машин, которые теоретически подпадают под запрет, не менее трети, если не половина. Но запретить въезжать им пока некуда — дело в том, что в регионах пока не определили ни одной такой территории, где не будет места для старых автомобилей с токсичным выхлопом. Однако такое право у субъектов есть. И появление «чистых» зон — лишь вопрос времени.

Дорожный знак «Зона с ограничением экологического класса» появился в ПДД еще в 2018 году. Этот знак обозначает участок дороги, на котором запрещено движение автомобилей определенного экокласса. Ограничение может касаться как всех видов автомобилей, так и исключительно грузовых. В правилах прописана табличка, обозначающая экокласс. Она выглядит как цифра, обведенная зеленым кругом.

Существует семь экоклассов — от нулевого до шестого. Они зависят от уровня вредных веществ в выхлопе. Обычно чем старее машина, тем ниже ее класс. Он указывается в паспорте и свидетельстве о регистрации транспортного средства.

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