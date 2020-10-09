Старые автоштрафы предложили «забыть». В этом много плюсов и один существенный минус
«Термин „обнулить“ в тексте проекта не используется. Поправка будет касаться только превышения скорости от 20 до 40 километров в час, которое выявлено с помощью средств фото- и видеофиксации. Если лицо, привлеченное к ответственности, оплачивает штраф, то с этого момента оно не считается подвергнутым административному наказанию. Что это означает? Что теперь за последующие нарушения не засчитается повторность. То есть не будет возможных негативных последствий повторного нарушения», — объяснил Вяткин.
За прошлый год было вынесено 105 миллионов постановлений по нарушениям ПДД, выявленных при помощи фото и видео. 90% из них — это превышение скорости от 20 до 40 км в час.
«Практически каждый автовладелец получает ежегодно несколько „писем счастья“. Если выстраивать некую систему усиления ответственности за повторное нарушение, то все наши автолюбители будут злостными нарушителями», — добавил Дмитрий Вяткин.
При этом нужно понимать, что есть множество претензий к установке камер, особенно переносным, так называемым треногам. Часто их прячут в кустах или ставят таким образом, чтобы спровоцировать водителя на нарушение скоростного режима. Есть проблемы и со знаками «скорость». Многие из них устанавливают так, что знак просто не видно, считает Вяткин.
«Поэтому мы посчитали, что это было бы правильной мерой. И плюс она простимулирует водителей, привлеченных к ответственности, вовремя выплачивать штраф», - резюмировал Вяткин.
Однако не все эксперты согласны с такими нововведениями. Например, автоюрист Сергей Радько считает, что инициатива приравнивает перед судом злостных нарушителей и тех, кто попался впервые.
«Мне такая инициатива не нравится, потому что она фактически приравнивает перед судом тех, кто совершил 500 нарушений и оплатил штрафы, с теми, кто совершил нарушение первый раз. Эти мелкие штрафы имеют значение, когда, например, человека задержали за какое-нибудь нарушение, типа выезда на встречку. И суд выбирает, какое наказание назначить. В первый раз ему можно назначить штраф, а можно лишение. И суд выбирает наказание с учетом его личности, то есть считается с количеством нарушений ПДД этим человеком. В итоге получается, что тот, кто 500 раз нарушил и все оплатил, такой же законопослушный гражданин, как тот, кто попался впервые. Конечно, это несправедливо», — заявил Радько.