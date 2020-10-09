Старые автоштрафы предложили «забыть». В этом много плюсов и один существенный минус

Новая редакция Кодекса административных нарушений позволит забыть старые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Один из разработчиков проекта, депутат Дмитрий Вяткин, объяснил «360», каких именно разделов коснется этот пункт.

«Термин „обнулить“ в тексте проекта не используется. Поправка будет касаться только превышения скорости от 20 до 40 километров в час, которое выявлено с помощью средств фото- и видеофиксации. Если лицо, привлеченное к ответственности, оплачивает штраф, то с этого момента оно не считается подвергнутым административному наказанию. Что это означает? Что теперь за последующие нарушения не засчитается повторность. То есть не будет возможных негативных последствий повторного нарушения», — объяснил Вяткин.

За прошлый год было вынесено 105 миллионов постановлений по нарушениям ПДД, выявленных при помощи фото и видео. 90% из них — это превышение скорости от 20 до 40 км в час.

«Практически каждый автовладелец получает ежегодно несколько „писем счастья“. Если выстраивать некую систему усиления ответственности за повторное нарушение, то все наши автолюбители будут злостными нарушителями», — добавил Дмитрий Вяткин.

При этом нужно понимать, что есть множество претензий к установке камер, особенно переносным, так называемым треногам. Часто их прячут в кустах или ставят таким образом, чтобы спровоцировать водителя на нарушение скоростного режима. Есть проблемы и со знаками «скорость». Многие из них устанавливают так, что знак просто не видно, считает Вяткин.

«Поэтому мы посчитали, что это было бы правильной мерой. И плюс она простимулирует водителей, привлеченных к ответственности, вовремя выплачивать штраф», - резюмировал Вяткин.

Однако не все эксперты согласны с такими нововведениями. Например, автоюрист Сергей Радько считает, что инициатива приравнивает перед судом злостных нарушителей и тех, кто попался впервые.

«Мне такая инициатива не нравится, потому что она фактически приравнивает перед судом тех, кто совершил 500 нарушений и оплатил штрафы, с теми, кто совершил нарушение первый раз. Эти мелкие штрафы имеют значение, когда, например, человека задержали за какое-нибудь нарушение, типа выезда на встречку. И суд выбирает, какое наказание назначить. В первый раз ему можно назначить штраф, а можно лишение. И суд выбирает наказание с учетом его личности, то есть считается с количеством нарушений ПДД этим человеком. В итоге получается, что тот, кто 500 раз нарушил и все оплатил, такой же законопослушный гражданин, как тот, кто попался впервые. Конечно, это несправедливо», — заявил Радько.