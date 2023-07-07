Транспорт 07 июля 2023, 13:30 Стартовало производство российских систем ABS и ESP для автомобилей Компания «Итэлма» запустила в Костроме производство систем ABS и ESP Unsplash

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В Костроме научно-производственное предприятие «Итэлма» запустило цех по производству отечественных электронных систем динамической стабилизации (ESP) и антиблокировочных систем (ABS) для автомобилей. Об этом сообщил ТАСС.

Компания построила в Костроме новый цех с автоматизированной линией и получила лицензию на глубокую локализацию производства систем ABS и ESP. Системы снабдят отечественным электромотором, корпусом, электронными и другими комплектующими. Мощность предприятия — 850 тысяч систем в год с возможностью нарастить объемы почти в полтора раза.

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Повышенный спрос на системы начался в 2021 году, а через год усилился на фоне санкций. Производством ABS и ESP в России занималось предприятие «Роберт Бош Самара», у которого сначала возникли проблемы с поставщиками, а затем бренд ушел из страны. В 2023 году завод выкупил ФГУП НАМИ, решивший возобновить выпуск систем в 2024 году.