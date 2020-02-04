Стартовали продажи обновленной «Буханки» от УАЗ
Отечественный автомобилестроитель УАЗ объявил о начале продаж обновленной «Буханки». Она создана на базе комплектации «Комби» и доступна в двух цветах — защитном и оранжевом, передает «Российская газета».
По данным издания, новинка оснащена четырехцилиндровым бензиновым движком объемом 2,7 литра, который будет работать вкупе с пятиступенчатой «механикой».
ИА Nation News обратило внимание на то, что модель получила дополнительное внедорожное освещение, тягово-сцепное устройство, кронштейн под запасное колесо и силовые бамперы с буксировочными петлями. Стоимость фургона составляет 974 900 рублей.