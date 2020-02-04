Стартовали продажи обновленной «Буханки» от УАЗ

По данным издания, новинка оснащена четырехцилиндровым бензиновым движком объемом 2,7 литра, который будет работать вкупе с пятиступенчатой «механикой».

ИА Nation News обратило внимание на то, что модель получила дополнительное внедорожное освещение, тягово-сцепное устройство, кронштейн под запасное колесо и силовые бамперы с буксировочными петлями. Стоимость фургона составляет 974 900 рублей.