    04 февраля 2020, 15:50

    Стартовали продажи обновленной «Буханки» от УАЗ

    Артур Блянихов

    Отечественный автомобилестроитель УАЗ объявил о начале продаж обновленной «Буханки». Она создана на базе комплектации «Комби» и доступна в двух цветах — защитном и оранжевом, передает «Российская газета».

    По данным издания, новинка оснащена четырехцилиндровым бензиновым движком объемом 2,7 литра, который будет работать вкупе с пятиступенчатой «механикой».

    ИА Nation News обратило внимание на то, что модель получила дополнительное внедорожное освещение, тягово-сцепное устройство, кронштейн под запасное колесо и силовые бамперы с буксировочными петлями. Стоимость фургона составляет 974 900 рублей.