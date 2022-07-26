Стартовали продажи обновленного внедорожника Lada Niva Legend

На российском авторынке начались продажи Lada Niva Legend в обновленной комплектации. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу компании «АвтоВАЗ».

Отмечается, что авто оснащено всем необходимым для повседневной езды по населенным пунктам, а также для преодоления заснеженных песчаных и грунтовых участков. По данным информагентства, внедорожник получил гидроусилитель рулевого управления, бортовой компьютер, дневные ходовые огни и стальную конструкцию для защиты движка. Стоимость модели варьируется от 796,5 тысячи до 647,6 тысячи рублей по госпрограмме льготного кредитования.