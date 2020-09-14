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    14 сентября 2020, 18:32

    Стартовали поставки обновленного Renault Kaptur в страны СНГ

    Артур Блянихов

    Компания Renault начала поставки обновленной модели Kaptur в страны СНГ, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

    По данным издания, авто получило новый салон, электромеханический усилитель рулевого управления, интеллектуальную систему полного привода и перенастроенную подвеску. Кроме того, модель оснащена задними фонарями с 3D-эффектом, светодиодными дневными ходовыми огнями и 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Машина выпускается в России с июня этого года.

    Новости SMI.FM