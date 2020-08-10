Станцию «Новокрестовскую» в Петербурге планируют открыть в августе

Отмечается, что станцию могут открыть 19 августа в день первого домашнего матча «Зенита» с московскими армейцами.

«Мы планируем, что она будет открыта в августе. „Метрострой“ должен отчитаться о выполненной на станции работе», — рассказали в петербургском метрополитене.

По данным издания, сейчас на «Новокрестовской» заменяют стеновые панели, а стеклянные павильоны защищают от протечек.