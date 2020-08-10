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    10 августа 2020, 15:53

    Станцию «Новокрестовскую» в Петербурге планируют открыть в августе

    Артур Блянихов

    «Петербургский дневник» выяснил, когда может открыться отремонтированная станция городской подземки «Новокрестовская».

    Отмечается, что станцию могут открыть 19 августа в день первого домашнего матча «Зенита» с московскими армейцами.

    «Мы планируем, что она будет открыта в августе. „Метрострой“ должен отчитаться о выполненной на станции работе», — рассказали в петербургском метрополитене.

    По данным издания, сейчас на «Новокрестовской» заменяют стеновые панели, а стеклянные павильоны защищают от протечек.

    Новости SMI.FM