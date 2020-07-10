Станцию МЦД-1 Новодачная открыли после реконструкции

Жители московского региона вновь могут воспользоваться станцией МЦД-1 Новодачная. Ее уже открыли после реконструкции, сделав современной и удобной для людей.

«Открыли после реконструкции станцию Новодачная наземного метро МЦД-1. На месте обычного остановочного пункта появился комфортный вокзал. Построили новую платформу с навесом на всю длину и надземный пассажирский терминал с шестью эскалаторами и тремя лифтами», — сообщил во «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столицы добавил, что рядом со станцией располагаются московский район Северный, город Долгопрудный и МФТИ. Теперь до них станет удобнее добираться.

«Я учусь здесь неподалеку, в МФТИ. Новодачная всегда была, я не знаю, объектом для каких-то насмешек, что ли. То есть глухомань глухоманью. Неожиданно похорошела за последнее время. Это не может не радовать, конечно», — рассказал «360» житель Долгопрудного Евгений Бойцов.

«Ожидаем, что в этом году станция будет принимать около 4,3 тысячи человек в день, а через три-четыре года пассажиропоток увеличится вдвое», — подчеркнул Собянин.

Ремонт на станции шел по специальной технологии — без остановки движения поездов. Кроме того, на Новодачной создали все условия для маломобильных граждан. Переход оснастили кассами, турникетами и стоками, где можно зарядить гаджет. На станции положили тактильную плитку для слабовидящих.

МЦД-1 и МЦД-2 начали работать 21 ноября 2019 года. Тогда начались и работы по реконструкции некоторых станций.