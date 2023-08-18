Транспорт 18 августа 2023, 10:54 Станцию «Новаторская» Троицкой линии начали оснащать вентиляцией Строители начали монтаж вентиляции на станции «Новаторская» Троицкой линии Проектное решение станции «Новаторская» / Сайт мэра и правительства Москвы

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Монтажные работы в системе вентиляции начались на станции метро «Новаторская» Троицкой линии. О ходе строительства сообщили на сайте мэра Москвы.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, на сегодня на станции уже проложили около девяти тысяч метров трубопровода и свыше пяти тысяч метров систем вентиляции.

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«На строящейся станции „Новаторская“ Троицкой линии метро начался монтаж системы вентиляции в составе южного вестибюля, одновременно продолжается устройство воздуховодов и трубопроводов в станционном комплексе», — заявил Бочкарев.

Также на «Новаторской» идет архитектурная отделка как пассажирской зоны, так и служебных помещений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Троицкой линией метро будут пользоваться свыше полутора миллионов человек.