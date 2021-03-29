Станцию МЦД «Внуково» запланировали открыть после реконструкции в апреле

Железнодорожную станцию «Внуково» будущего МЦД-4 запланировали открыть уже в апреле. Сейчас степень ее готовность высокая. Здесь завершается реконструкция.

Об этом рассказали в Теlеgrаm-канале Минтранса Подмосковья со ссылкой на заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева.

Уже в наивысшей степени готовности станция „Внуково“ на МЦД-4. Открыть ее планируем в апреле Андрей Бочкарев.

В Минтрансе Московской области добавили, что до конца года планируют открыть 11 остановочных пунктов на МЦД, а в мае — вокзальный комплекс «Восточный».

В 2021 году реконструируют или построят станции «Щукинская», «Кокошкино», «Апрелевка», «Толстопальцево», «Матвеевская», а также «Окружная», «Мещерская», «Минская» и «Печатники».