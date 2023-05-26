Транспорт 26 мая 2023, 14:04 Станцию московского метро «Университет дружбы народов» отделают гранитом из Сибири Бочкарев: на станции метро «Университет дружбы народов» начали монтаж потолка Сайт мэра и правительства Москвы

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Строители приступили к архитектурной отделке потолка и стен на строящейся станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро. Об этом на официальном сайте мэра Москвы рассказал заместитель руководителя столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В пассажирской зоне будущей станции начался монтаж подсистем потолка для дальнейшей облицовки металлическими панелями», — уточнил Бочкарев.

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По его словам такие конструкции уже смонтировали на путевых стенах. Колонны на платформе и некоторые стены согласно дизайн-проекту оформят саянским мрамором. Пол выложат сибирским гранитом.

«Общестроительная готовность новой станции составляет 75%. Строители завершили монолитные работы, почти закончили обратную засыпку котлована и полным ходом ведут монтаж инженерных систем», — сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Также он подчеркнул, что по всем видам работ специалисты действуют с опережением графика.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал одновременное открытие в 2024 году 11 станций метро.