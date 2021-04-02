Станцию метро «Зенит» в Петербурге пообещали открыть к Евро-2020

Станцию метро «Зенит», которая ранее имела название «Новокрестовская», могут открыть к Чемпионату Европы по футболу, сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санк-Петербурга.

По информации представителей комитета, все необходимые работы для обеспечения открытия станции успеют выполнить к этому времени. По контракту их ведет ОАО «Метрострой». Пока неизвестно, в каком состоянии будет находиться «Зенит».

Отмечается, что станция зеленой ветки закрыта уже год. Сперва ее работа временно остановилась из-за мер по коронавирусу, потом — по причине ремонта.