Станцию метро «Зенит» в Петербурге оформят в цветах ФК
Станцию метро «Зенит» оформят в цвета одноименного футбольного клуба к Евро-2021. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
Работы по художественному дооснащению станции планируется выполнить до проведения в Северной столице матчей Евро-2021. Сроки завершения работ зависят от сроков выполнения гарантийных обязательств ОАО „Метрострой“.
«Учитывая сложное финансовое положение компании, дата открытия станции будет определена исходя из сроков окончания работ по устранению замечаний», — рассказали в КРТИ.
Станцию «Зенит» планируют оформить в цветах петербургского футбольного клуба. До августа 2020 года станция носила название «Новокрестовская». Сразу после окончательного решения в метро начали менять все информационные носители. К концу сентября эта работа была завершена.