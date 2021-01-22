Станцию метро «Зенит» в Петербурге оформят в цветах ФК

Работы по художественному дооснащению станции планируется выполнить до проведения в Северной столице матчей Евро-2021. Сроки завершения работ зависят от сроков выполнения гарантийных обязательств ОАО „Метрострой“.

«Учитывая сложное финансовое положение компании, дата открытия станции будет определена исходя из сроков окончания работ по устранению замечаний», — рассказали в КРТИ.

Станцию «Зенит» планируют оформить в цветах петербургского футбольного клуба. До августа 2020 года станция носила название «Новокрестовская». Сразу после окончательного решения в метро начали менять все информационные носители. К концу сентября эта работа была завершена.