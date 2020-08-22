Станцию метро «Рижская» закрыли на год

Станцию «Рижская» закрыли на ремонт на год. Об этом написали в Twitter Московского метрополитена.

Специалисты восстановят декоративное покрытие колонн, пола и потолка. Кроме того, на станции заменят эскалаторы.

На время ограничений от станции «Рижская» до «Проспекта Мира» Калужско-Рижской линии будут курсировать бесплатные автобусы КМ. Для них выделили полосу на участке дороги от Рижского вокзала до Рижской площади.

Автобусы будут ездить между станциями с интервалом в две-три минуты с 05:30 до 02:00.

Ранее стало известно, что после реконструкции на «Рижской» появятся более автоматизированные эскалаторы.

Параллельно идет реконструкция на станции метро «Каховская» одноименной линии. Ее закрыли в 2019 году, сейчас там восстанавливают пути и меняют платформы. Откроется вестибюль в 2021-м в составе южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.