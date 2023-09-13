Транспорт 13 сентября 2023, 13:04 Станцию метро «Пыхтино» в Москве украсила модель лайнера Ту-144 Бочкарев рассказал о модели лайнера Ту-144 на станции метро «Пыхтино» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На станции метро «Пыхтино» разместили модель лайнера Ту-144 в масштабе 1:10. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Модель самолета, созданную специалистами конструкторского бюро А. Н. Туполева, разместили на станции «Пыхтино» нового участка Солнцевской линии метро

Она [модель самолета] максимально приближена к облику настоящего самолета и изготовлена из традиционно применяемых в авиации материалов: алюминиевых сплавов и нержавеющей стали, которые обеспечивают наибольшую сохранность изделия в течение десятков лет. Андрей Бочкарев

Длина уменьшенной копии Ту-144 составила более 7,5 метра, размах крыла — почти три метра, а масса — около 180 килограммов. Модель разработали с использованием трехмерной графики, а нагрузки на нее рассчитал отдел аэродинамики КБ Туполева.

Конструкцию доставляли по частям и собрали на строящейся станции. Ее установили на трубах из нержавеющей стали, прикрепленных к стальным балкам. Согласно расчетам экспертов, все узлы модели обладают большим запасом прочности.

Дизайн станции «Пыхтино» посвятили отечественному самолетостроению. На путевой стене изобразили летательные аппараты, а на потолке вдоль платформы подвесили 10 световых конструкций в форме самолетных турбин.

Станция «Пыхтино» вместе с соседней станцией «Аэропорт Внуково» открылась в Москве 6 сентября. Новый участок Солнцевской линии метро значительно улучшил транспортное обслуживание, а аэропорт Внуково стал первым в России с собственной станцией метро.