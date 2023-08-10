Транспорт 10 августа 2023, 22:22 Станцию метро «Пионерская» в Петербурге откроют 19 августа

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Станция метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге начнет работать раньше срока. Ее откроют уже 19 августа. Такой информацией поделился вице-губернатор города Кирилл Поляков, сообщил «Московский комсомолец».

Станцию закрыли на реконструкцию 24 июня. Завершить реставрацию планировали 22 августа. Раньше это удастся сделать благодаря досрочному выполнению демонтажа гранитных полов и железобетонных плит перекрытия. Также в ускоренном режиме удалось отремонтировать кассовый зал вестибюля.

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«Для проведения работ было выбрано минимальное время с точки зрения пассажиропотока и нагрузки на станцию, провели все компенсирующие мероприятия по маршрутам общественного транспорта, чтобы отвести потоки от этой станции», — рассказал Поляков.