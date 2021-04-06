Станцию метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закроют на ремонт через год

Через год в Санкт-Петербургском метрополитене планируют отремонтировать станцию «Ладожская», которая находится на оранжевой ветке подземки. Об этом заявил глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков в разговоре с газетой «Петербургский дневник».

Он рассказал, что на этой станции метро имеются места, куда доходит вода в виде протечек. Однако самое главное, по его мнению, кроется в нарушении правил безопасности.

Проект ремона сейчас проходит экспертизу. Выход на «Ладожской» и сама подземная станция будут временно закрыты.